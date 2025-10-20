Duelos emocionantes en la Semana 7 de la NFL

Este lunes 20 de octubre continuará la actividad de la Semana 7 de la National Football League (NFL), con una doble cartelera.

Cuatro franquías saltarán al emparrillado para cerrar la séptima semana de la Temporada 2025, con el objetivo de conseguir una victoria para mejor sus respectivos récords.

Lions de Detroit, Buccaneers de Tampa Bay, Seahawks de Seattle y Texans de Houston salen a escena hoy.

En el primer duelo de este día, los Leones recibirán a los Bucaneros en el Ford Field, en un duelo bastante atractivo entre dos equipos que arrancaron bien la campaña.

Los comandados por Jared Goff cuenta con un récord de 4-2 tras haber derrotado a los Bears de Chicago, a los Ravens de Baltimore, a los Browns de Cleveland y a los Bengals de Cincinnati.

Los Lions de Detroit comenzaron la Temporada 2025 perdiendo con los Packers de Green Bay y cayeron en la última semana con los Chiefs de Kansas City.

Por su parte, Buccaneers de Tampa Bay llegan a este partido con una racha de 5-1, ya que únicamente han perdido con las Eagles de Philadelphia.

El equipo liderado por Baker Mayfield venció a los Falcons de Atlanta, a los Texans de Houston, a los Jets de Nueva York, a los Seahawks de Seattle y a los 49ers de San Francisco.

En el segundo enfrentamiento de este lunes 20 de octubre, los Halcones Marinos estarán recibiendo a los Texanos en el Lumen Field.

Los Seahawks de Seattle tiene una marca de 4-2, luego de imponerse a los Steelers de Pittsburgh, a los Saints de New Orleans, a los Cardinals de Arizona y a los Jaguars de Jacksonville.

Mientras que perdieron con los 49ers de San Francisco y los Buccaneers de Tampa Bay.

Por su parte, los Texans de Houston llegan con récord negativo de 2-3, al sufrir descalabros con los Rams de Los Ángeles, los Bucaneros y los Jaguars de Jacksonville, aunque en las dos últimas semanas ha sumado triunfos ante los Titans de Tennessee y los Ravens de Baltimore.

Horario y canales para ver EN VIVO los partidos de la Semana 7 de la NFL

Lions de Detroit vs Buccaneers de Tampa Bay

Fecha: Lunes 20 de octubre

Hora: 17:00

Estadio: Ford Field

Transmisión: ESPN/ Disney +/DAZN

Seahawks de Seattle vs Texans de Houston