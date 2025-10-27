Lidera Stroud a Texans a un triunfo sobre 49ers

Lidera Stroud a Texans a un triunfo sobre 49ersC.J. Stroud lanzó para un máximo de temporada de 318 yardas con dos touchdowns y los Texans de Houston atacaron temprano
C.J. Stroud lanzó para un máximo de temporada de 318 yardas con dos touchdowns y los Texans de Houston atacaron temprano y mantuvieron el ritmo en una victoria de 26-15 sobre los 49ers de San Francisco el domingo.
Stroud hizo un gran trabajo distribuyendo el balón, completando pases a nueve jugadores diferentes con su estrella receptor Nico Collins fuera tras sufrir una conmoción cerebral el lunes por la noche. Xavier Hutchinson lideró el grupo con 69 yardas por recepción y un touchdown, y el novato Jaylin Noel agregó 63 para ayudar a los Texans (3-4) a recuperarse después de una derrota ante Seattle.
La recepción de touchdown de 30 yardas de Hutchinson extendió la ventaja de Houston a 23-7 con aproximadamente siete minutos y medio restantes en el tercer cuarto.
Una recepción de anotación de dos yardas de Jake Tonges y la conversión de dos puntos de Demarcus Robinson redujeron la ventaja a 23-15 al final del tercer cuarto. Jauan Jennings hizo una recepción de 25 yardas en una jugada antes del touchdown para preparar la anotación.
Houston agregó un gol de campo después de eso, y los 49ers estaban avanzando tarde cuando Kamari Lassiter interceptó a Mac Jones justo fuera de la zona de anotación con poco menos de dos minutos restantes para sellar la victoria.
Jones tuvo problemas para poner en marcha la ofensiva, y los 49ers (5-3) estaban detrás por 16 antes de que lograran un primer down al final del segundo cuarto. Lanzó para 193 yardas y dos touchdowns en su cuarto juego consecutivo y sexto esta temporada, reemplazando al lesionado Brock Purdy.
Los Texans mantuvieron a Christian McCaffrey bajo control. Solo tuvo 25 yardas por tierra y 43 por recepción después de acumular 201 yardas de ofensiva y dos anotaciones en la victoria de 20-10 de la semana pasada sobre Atlanta.
El novato Woody Marks ayudó a Houston a lograr la victoria con 62 yardas por tierra y cuatro recepciones para 49 yardas.