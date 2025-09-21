Entran al quite los veteranos

Apenas es la tercera semana de la temporada y ya hay bajas considerables.

Los Jets de Nueva York, Vikings de Minnesota, Commanders de Washington y los 49ers de San Francisco tendrán que recurrir a sus quarterbacks suplentes.

La buena noticia para esas franquicias es que los reemplazos son unos veteranos en la Liga.

En Nueva York, Tyrod Taylor tomará el lugar de Justin Fields, quien se recupera de una conmoción cerebral; en Minnesota, Carson Wentz reemplazará al debutante J.J. McCarthy, quien sufre un esguince de tobillo; en Washington, Marcus Mariota suplirá al joven Jayden Daniels, quien se torció la rodilla izquierda, y en San Francisco, Mac Jones volvería a tomar el lugar de Brock Purdy, quien está lidiando con problemas en un dedo del pie y el hombro izquierdo.

TYROD TAYLOR

El quarterback de 36 años y 15 campañas ya entró al quite la semana pasada luego de la conmoción de Justin Fields. Taylor completó 7 de 11 pases para 56 yardas y un touchdown.

De por vida suma 12 mil 310 yardas, con 69 pases de TD y 29 INT. Fue llamado en una ocasión al Pro Bowl y esta semana enfrentará a Tampa Bay.

MARCUS MARIOTA

El mariscal de campo de 31 años y 11 temporadas en la NFL regresa al emparrillado. Su último duelo fue en la Semana 18 de la campaña pasada cuando Washington enfrentó a Cowboys y mañana recibirá a los Raiders.

De por vida suma 16 mil 184 yardas, con 97 pases de TD y 55 INT, además de ser el pick 2 global del Draft 2015.

CARSON WENTZ

El ahora mariscal de campo de los Vikings inciará un duelo con el sexto equipo diferente en seis temporadas. Wentz de 32 años y 10 campañas en la NFL se medirá a los Bengals, equipo que también echará mano de su quarterback suplente tras la lesión de Joe Burrow.

Carson tiene de por vida 153 pases de TD, 22 mil 410 yardas y 67 INT.

MAC JONES

El ex quarterback de los Pats y de Jaguars es el que menos tiempo lleva en la NFL, comparado con los otros tres mariscales de campo.

La semana pasada frente a los Saints tuvo su primer inicio con los 49ers, y aunque Brock Purdy no está totalmente descartado para el juego contra los Cardinals, se cree que Jones será el titular.