¡Rompen mala racha!

Los Bengals si algo echarán de menos las próximas semanas será al QB Joe Burrow.

En el cierre de la Semana 4, Cincinnati vivió una pesadilla a la ofensiva en Denver al perder 28-3.

El quarterback Jake Browning intentó salir al quite con los Bengals, pero terminó con una triste actuación, al lanzar para 125 yardas, completar 14 de 25 intentos y sufrir tres capturas.

En cambio, Bo Nix hizo mejor las cosas y comandó a los Broncos a su segundo triunfo de la campaña. Lanzó para 326 yardas, con dos anotaciones y una intercepción. Colaboró con seis punto por tierra.

Marvin Mims también corrió a las diagonales. Quien destacó por tierra fue J.K. Dobbins al terminar con 101 yardas, aunque no anotó.

Por aire, Courtland Sutton y RJ Harvey atraparon pases de Nix para llegar a tierra prometida.

Con este resultado, Denver puso su récord en 2-2, mientras que Cincinnati luce ahora los mismos números.

¡FUERA!

Los New York Giants pagaron demasiado caro el conseguir su primera victoria del año en la NFL. Tras realizarse una resonancia magnética, el receptor abierto Malik Nabers se quedará fuera por el resto de la campaña 2025 del futbol americano al confirmarse la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió en el partido de la Semana 4 contra Los Ángeles Chargers.

VENCEN A JETS DE NUEVA YORK

COMANDA TUA PRIMER TRIUNFO DE DELFINES

Con dos pases de anotación de Tua Tagovailoa, ambos a Darren Waller, los Dolphins lograron este lunes su primera victoria de la temporada al vencer 27-21 a los Jets de Nueva Yrok. En lo que fue un encuentro de equipos que arrancaron la campaña con marca de 0-3, fue Miami el equipo que salió de la mala racha gracias en parte a las 177 yardas totales de Tagovailoa, quien completó 17 de 25 lanzamientos. Por su parte, el QB de los Jets, Justin Fields, lanzó para 198 yardas, y conectó un pase a las diagonales. El equipo de los Jets tiene ahora una mara de 0-4.