Lanza Stafford 4 pases de TD y los Rams ganan

Matthew Stafford pasó para 259 yardas y lanzó dos de sus cuatro pases de touchdown a Colby Parkinson, y los Rams de Los Ángeles aseguraron el 5to puesto en los playoffs de la Conferencia Nacional con una victoria de 37-20 sobre los Cardinals de Arizona el domingo. Tyler Higbee regresó de una lesión con cinco recepciones para 91 yardas y un touchdown clave en el último cuarto para los Rams (12-5), quienes visitarán al campeón de la NFC Sur, los Panthers de Carolina (8-9), en la ronda de comodines.







