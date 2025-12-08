Derrotan Bills a Bengalíes

Josh Allen lanzó para tres touchdowns y corrió para uno más, Christian Benford anotó el de la ventaja con un regreso de intercepción de 63 yardas, y los Bills de Buffalo remontaron un déficit de diez puntos en el último cuarto para vencer 39-34 a los Bengals de Cincinnati el domingo.

¿Cómo logró Bills remontar un déficit de diez puntos?

Allen anotó en una carrera de 40 yardas, rompiendo su récord de 36 como la más larga por un quarterback de los Bills, y Buffalo cambió el juego con grandes jugadas defensivas en una tarde nevada en el oeste de Nueva York.

Detalles del regreso de intercepción de Christian Benford

El regreso de intercepción de Benford fue crucial para la victoria, ya que permitió a los Bills tomar la delantera en un momento crítico del partido.

Impacto de la actuación de Josh Allen en el partido

La actuación de Josh Allen fue determinante, no solo por sus touchdowns, sino también por su capacidad para liderar al equipo en momentos de presión.