¡Consuman revancha!

Josh Allen lanzó un pase de touchdown y corrió para dos más para superar a Patrick Mahomes, y los Buffalo Bills derrotaron 28-21 a los Chiefs de Kansas City el domingo en una revancha del Juego de Campeonato de la AFC de la temporada pasada.

James Cook corrió para 114 yardas y la defensiva de Buffalo hizo el resto del trabajo al acosar a Mahomes, quien fue capturado tres veces, golpeado 15 veces más y terminó con el peor porcentaje de pases completos de su carrera.

El juego se decidió en los últimos 17 segundos, cuando Mahomes lanzó tres pases incompletos consecutivos desde la yarda 40 de Buffalo. El último l no llegó a la zona de anotación y fue desviado por el novato Maxwell Hairston. La serie comenzó en la yarda 42 de Kansas City después de que el intento de gol de campo de 52 yardas de Matt Prater para los Bills golpeara el poste derecho.

Buffalo mejoró a 6-2 y ha ganado dos seguidos desde que perdió juegos consecutivos. Los Bills han derrotado a Kansas City en cinco encuentros seguidos de temporada regular, pero están 0-4 en enfrentamientos de playoffs desde la postemporada de 2020, incluyendo el juego de título de la AFC de la temporada pasada.

Los Chiefs (5-4) vieron interrumpida su racha de tres victorias consecutivas después de ganar cinco de sus últimos seis.

Mahomes, quien llegó habiendo lanzado para tres touchdowns en cada uno de sus últimos tres partidos, terminó 15 de 34 para 250 yardas y sin anotaciones.



