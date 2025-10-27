¡Un triunfo aplastante!

Jonathan Taylor corrió para dos touchdowns y logró uno más por la vía de una recepción en un juego histórico, y Daniel Jones lanzó para dos anotaciones más para ayudar a los Colts de Indianápolis a continuar su sorprendente inicio con una victoria aplastante de 38-14 sobre Tennessee el domingo.

Taylor también anotó tres touchdowns contra los Titans en cada uno de sus dos encuentros anteriores, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la NFL en tener tres anotaciones en tres juegos consecutivos contra el mismo equipo.

Terminó con 12 acarreos para 153 yardas, el cuarto juego de 100 yardas esta temporada para el líder en yardas por tierra de la liga.

Jones completó 21 de 29 pases para 272 yardas y no tuvo intercepciones, aunque fue capturado tres veces, la mayor cantidad en la temporada, mientras que Indianápolis (7-1) se mantuvo en la cima de la AFC Sur con su cuarta victoria consecutiva. Michael Pittman Jr. atrapó ocho pases para 95 yardas y un touchdown.

Los Colts han anotado 31 o más puntos en las cuatro victorias.

Los Titans (1-7) han perdido tres seguidos, incluidos los dos primeros juegos bajo el entrenador interino Mike McCoy.

Tennessee perdió ambos juegos contra los Colts por al menos 21 puntos y tiene seis derrotas por dos dígitos esta temporada.

Cam Ward completó 22 de 38 pases para 259 yardas, un touchdown y una intercepción. Tyjae Spears corrió nueve veces para 59 yardas y un touchdown.



