Joe Flacco está en duda para el juego del domingo

El quarterback de los Bengals de Cincinnati, Joe Flacco, está catalogado como cuestionable para el partido del domingo contra los Bears de Chicago debido a una lesión de hombro.

El veterano de 18 temporadas expresó después del entrenamiento del viernes que se siente bien y que su mentalidad le indica que va a jugar.

"Uno intenta jugar", afirmó Flacco. "Uno es el quarterback y a partir de ahí toma decisiones. Mi instinto es hacer lo que sea necesario para llegar y adaptarnos".

Flacco se lesionó el hombro al sufrir una captura en el último cuarto del duelo del domingo pasado en una derrota de 39-38 contra los Jets de Nueva York.

No practicó el miércoles ni el viernes como una forma de darle algo de tiempo al hombro para descansar. Practicó el jueves de manera limitada.

"Cuando eres el tipo (en la posición de mariscal de campo), siempre hay un sentido de obligación de estar ahí para tu equipo", manifestó Flacco. "Me perdí el nacimiento de mi segundo hijo porque pensé que era importante que el quarterback estuviera presente. No sabía que me lo iba a perder. Sucedió que nació ese día. Siento un sentido de obligación de estar ahí para los compañeros con los que juego. Es natural cuando uno juega este deporte querer estar ahí con cualquiera".

Si Flacco no puede comenzar, entonces Jake Browning tomaría su lugar. Sean Clifford fue firmado desde el equipo de práctica y serviría como respaldo de Browning o sería el tercer mariscal de campo de emergencia e inactivo si Flacco puede jugar.

El entrenador de los Bengals, Zac Taylor, dijo que verá cómo evoluciona la situación con Flacco. Aseveró que el mariscal de campo hizo un buen trabajo en la práctica del jueves.

Taylor expresó que realmente aprecia los esfuerzos de Flacco.

"Cuando ves a líderes y a los chicos en los que cuentas haciendo eso, ¿cómo no vas a darlo todo por esos chicos?" comentó Taylor. "Sé cuál es nuestro récord. Sé cuáles han sido algunas de las actuaciones, pero el carácter en nuestro vestuario ha sido increíble de ver. Estos chicos se han destacado en la práctica estos últimos tres días, ahora sólo tenemos que trasladarlo al domingo y ofrecer una gran actuación, encontrar una victoria y seguir construyendo impulso a partir de esto".

El cazamariscales Trey Hendrickson, elegido al Pro Bowl, está en duda debido a una lesión en la cadera, lo que podría mantenerlo al margen por segunda vez en tres partidos.



