¿Puede Jalen Hurts recuperarse?

Jalen Hurts, hace solo diez meses, culminó su cuarta aparición en los playoffs en cuatro temporadas con los Eagles con su primer título de Super Bowl —ganó los honores de MVP en una victoria aplastante sobre Kansas City— que aparentemente lo consolidó como un ganador probado y, posiblemente, lo colocó en la cima de una lista muy corta de los mejores quarterbacks en la historia de la franquicia.

Los momentos destacados del Super Bowl pueden durar para siempre.

Los resultados dominantes, no tanto.

Hurts ha aceptado su parte de la culpa —superando al coordinador ofensivo Kevin Patullo en los Eagles que recibe la mayor parte de las críticas por la ofensiva desajustada que no ha logrado anotar más de 21 puntos en cinco juegos consecutivos, su peor racha en una década. Hay una buena razón por la que todos están mirando a Hurts. Lanzó cuatro intercepciones (incluyendo la que terminó el juego en la línea de uno yarda) y perdió un balón en una derrota en tiempo extra ante los Chargers.

Cuatro intercepciones y tres derrotas consecutivas son suficientes para centrar la atención en Hurts y plantear la pregunta de si puede cambiar el rumbo para los líderes de la NFC Este y poner a los Eagles (8-5) en el camino correcto.

Los Eagles podrían encontrar el respiro que necesitan en el calendario el domingo contra los Raiders de Las Vegas (2-11). Los Raiders han perdido siete juegos consecutivos y son desvalidos en la carretera por 11 ½ puntos.

Los Eagles aún juegan dos veces contra los Commanders de Washington, que tienen tres victorias, en los últimos cuatro juegos y tienen un juego de visitante en Buffalo. El calendario relativamente fácil es una razón clave por la que los Eagles deberían poder evitar otro colapso bajo el entrenador Nick Sirianni que se sumaría al que sufrieron en 2023. Los Eagles comenzaron 10-1 antes de perder cinco de sus últimos seis juegos y ser eliminados en el primer partido de playoffs.

Aquí van de nuevo los Eagles, cada derrota tensando los nervios de una base de fanáticos que ha vivido esta racha fría antes.

"No es nada nuevo que no haya enfrentado antes", dijo Hurts. "Es cuestión de responder a ello".

Hurts será el QB que tendrá que responder a la presión, incluso después de las llamadas de los fanáticos, los medios y los usuarios de redes sociales sugiriendo que podría ser el momento de darle un descanso y dejar que el suplente Tanner McKee tenga una oportunidad. En otras palabras: sentar al MVP del Super Bowl con un récord de vida de 46-20, una marca de 2-0 en juegos de campeonato de la NFC y que posee uno de los contratos más ricos para cualquier mariscal de campo.

Sirianni se burló en su aparición semanal en la radio deportiva de Filadelfia cuando le preguntaron si Hurts mantendría su puesto de titular esta temporada.

Sirianni respondió sin rodeos: "Creo que eso es ridículo".

Sirianni también tuvo que dar públicamente a Patullo dos votos de confianza en dos semanas consecutivas cuando la ofensiva no pudo salir fácilmente de su bache. Por mucho que los fanáticos de los deportes de Filadelfia amen a un mariscal de campo suplente —a menudo con buena razón, como Nick Foles y su victoria en el Super Bowl sobre los Patriots— nunca pareció plausible que Sirianni realmente sentara a Hurts por McKee.

La ventaja es que Hurts probablemente no pueda jugar mucho peor contra los Raiders después de su desastrosa actuación contra los Chargers.

Se convirtió en el primer jugador de Filadelfia con cinco pérdidas de balón en un juego desde que Donovan McNabb lo hizo en 1999 como novato contra Indianápolis. Según el Elias Sports Bureau, Hurts fue el primer jugador en cometer dos pérdidas de balón en la misma jugada desde que hay registros que se remontan a 1978, cuando lanzó una intercepción y perdió una recuperación de balón de manera improbable.

Hurts se recuperó de ser sentado por el entrenador de Alabama, Nick Saban, en el medio tiempo de un juego de campeonato nacional al salir del banco en el medio tiempo para llevar a los Crimson Tide a ganar el juego de campeonato de la SEC un año después. Hurts puede recuperarse de la adversidad, convirtiendo una degradación en una oportunidad de aprendizaje y una caída al final de la temporada en la NFL en combustible motivacional para la próxima temporada en una carrera hacia el Super Bowl.

Está seguro de que puede estabilizar a los Eagles nuevamente.

"Cuando pones el trabajo, pones el esfuerzo, las cosas buenas suceden cuando necesitas que sucedan", dijo Hurts. "Esa es mi mentalidad. Así es como he llegado a donde estoy hoy".

Conociendo el otro lado

Kenny Pickett está tomando repeticiones con el primer equipo en la práctica esta semana con el QB titular de los Raiders, Geno Smith, día a día debido a una lesión en el hombro derecho.

Pickett jugó para los Eagles la temporada pasada, respaldando a Hurts.

"Sí, tengo un poco de familiaridad con lo que hacen", dijo Pickett. "Tienen grandes entrenadores, grandes jugadores. Nada más que respeto por esos muchachos allá. Sé que es un gran desafío para nosotros".

Si comienza, esta podría ser una oportunidad para que Pickett recupere su carrera. Fue seleccionado en el puesto 20 por Pittsburgh en 2022, pero después de comenzar la mayoría de sus primeras dos temporadas, Pickett ahora está en su cuarto equipo en dos años.

"Es una gran oportunidad", dijo Pickett sobre un posible inicio. "Filadelfia es un lugar increíble para jugar. Sé que los fanáticos estarán listos para ir. Tienen un gran equipo que han mantenido".

Pickett solo tenía buenos recuerdos de ir a los juegos de los Eagles con su padre y abuelo desde que el nativo de Nueva Jersey tenía cinco años.

Pickett fue criado como fanático de los Eagles que apoyaba a grandes como McNabb y Brian Westbrook. Su sueño de infancia se hizo realidad la temporada pasada cuando comenzó para los Eagles cuando Hurts estaba fuera por una conmoción cerebral, solo para que Pickett sufriera sus propias lesiones y cediera el puesto a McKee.



