Detroit evita derrotas consecutivas y lidera la NFC
  • Por: Agencias
  • 05 / Diciembre / 2025 - 08:37 a.m.
Vaqueros, casi fuera de playoffs; cae ante Leones

Jahmyr Gibbs corrió para tres touchdowns, el último de 13 yardas con 2:19 por jugar, que selló la tan necesaria victoria de los Leones de Detroit por 44-30 sobre los Vaqueros de Dallas el jueves por la noche.

Detroit (8-5) evitó derrotas consecutivas por primera vez en más de tres años y se mantuvieron como el mejor equipo de la NFC en la ronda de comodines de playoffs a un mes del final de la temporada regular.

