Vaqueros, casi fuera de playoffs; cae ante Leones

Jahmyr Gibbs corrió para tres touchdowns, el último de 13 yardas con 2:19 por jugar, que selló la tan necesaria victoria de los Leones de Detroit por 44-30 sobre los Vaqueros de Dallas el jueves por la noche.

¿Cómo contribuyó Jahmyr Gibbs a la victoria de Detroit?

Detroit (8-5) evitó derrotas consecutivas por primera vez en más de tres años y se mantuvieron como el mejor equipo de la NFC en la ronda de comodines de playoffs a un mes del final de la temporada regular.