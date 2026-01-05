Propinan Jaguares paliza a los Titanes

Trevor Lawrence lanzó tres pases de touchdown, rompiendo el récord de la franquicia de anotaciones totales en una sola temporada, y los Jaguars de Jacksonville ganaron un partido de playoffs en casa con una aplastante victoria de 41-7 sobre Tennessee el domingo. Fue el resultado más desigual en la historia de la serie.

Los compañeros de equipo de Lawrence le dieron un regalo ligero en el vestuario después de que el quarterback rompiera el récord de la franquicia: una parrilla de diamantes para la boca. Lawrence la colocó con gusto y posó para fotos, imitando una imagen generada por IA que se volvió viral semanas atrás. Parecía encajar perfectamente junto a las gorras y camisetas de campeonato. Y ahora Lawrence tiene algunas joyas bucales para recordar la ocasión.

"Bastante divertido", dijo Lawrence. "Ha sido increíble este año con el equipo y lo unidos que estamos".

Los Jaguars (13-4) aseguraron su tercer título de división en nueve años, barrieron a los Titans (3-14) por tercera vez en cuatro temporadas y superaron la docena de victorias por solo la segunda vez en los 31 años de historia del equipo.

Jacksonville esperó unas horas para saber que será el tercer sembrado de la Conferencia Americana y recibirá a Buffalo (12-5) en un juego de comodines el próximo fin de semana.

Nadie debería querer jugar contra los Jaguars, que han ganado ocho seguidos y nueve de diez desde su semana de descanso. Y Lawrence ha sido el mariscal de campo más caliente de la liga durante la racha.

"Hoy es el juego más importante en la historia de la franquicia porque es el siguiente", dijo el entrenador Liam Coen. "Eso es todo, porque es el siguiente. Esa ha sido la mentalidad de este grupo. Se han mantenido equilibrados. Hay confianza. Este equipo tiene confianza, pero no subestiman a nadie, y saben que quien venga aquí tiene que jugar contra nosotros".

Completó 22 de 30 pases para 255 yardas contra Tennessee, con touchdowns a Brenton Strange, Parker Washington y Quintin Morris. Después de una posesión inicial mediocre, Lawrence desmanteló la secundaria diezmada de los Titans y observó la mayor parte del último cuarto desde la banca.

El quarterback novato de Tennessee, Cam Ward, también pasó gran parte del juego en la banca. Ward cayó sobre su hombro derecho mientras corría para un touchdown de 7 yardas en la primera serie de los Titans y regresó con un cabestrillo en la segunda mitad.

"Duele que se lesione, en general", dijo el entrenador interino de los Titans, Mike McCoy.

El suplente veterano Brandon Allen reemplazó a Ward y fue mayormente ineficaz, completando 17 de 30 pases para 72 yardas y una intercepción que fue devuelta para un touchdown.

Antonio Johnson interceptó el pase de Allen en tercera oportunidad por el centro en el segundo cuarto y lo devolvió 58 yardas en la otra dirección.

"Fue realmente una cosa tras otra", dijo Allen. "Cuando tienes un par de series de tres y fuera seguidas, es difícil que el impulso se construya".

Fue la 22ª intercepción de la temporada para Jacksonville y rompió el récord anterior del equipo establecido en 2017.







