Impresionado Pete Carroll tras contundente triunfo de los Jefes

Tomó hasta la tercera serie contra los Raiders de Las Vegas el domingo para que el entrenador de los Chiefs de Kansas City, Andy Reid, finalmente enviara al campo al trío de receptores tentadores compuesto por Rashee Rice, Xavier Worthy y Marquise Brown.

La gente había esperado 16 meses para verlo, desde que Brown fue firmado en la agencia libre y Worthy fue reclutado para complementar a Rice, quien acababa de terminar una temporada de novato destacada.

Brown se perdió la mayor parte de la temporada pasada por una lesión. Worthy también se lesionó en el camino. Y Rice no solo tuvo que recuperarse de un desgarro del ligamento cruzado anterior, sino que también cumplir una suspensión de seis juegos impuesta por la NFL.

El resultado: Mahomes corrió tres yardas.

Pero el resto del tiempo los Chiefs anotaron en sus primeras cinco series ofensivas, acumularon 434 yardas, mantuvieron a los Raiders en unas desconcertantes 95, y lograron una victoria de 31-0, la blanqueada más desigual que han logrado contra los Raiders.

Todo esto dejó al entrenador de los Raiders, Pete Carroll, sacudiendo la cabeza en partes iguales de asombro y exasperación.

"Tienen tantos buenos jugadores", explicó, "que no puedes distinguir uno del otro. Todos son buenos. Todos son rápidos. Son escurridizos. Son explosivos. Hacen que las cosas sucedan. Todos son buenos. Cada uno de esos muchachos es bueno. Y si pones a (Travis) Kelce en medio de todo eso, es un grupo difícil de manejar.

"Pensaría que los equipos que los enfrenten próximamente — más vale que estén preparados."

Evidentemente, los Raiders no lo estaban.

Rice hizo un regreso espectacular, atrapando siete pases para 42 yardas y dos anotaciones. Brown llegó a la zona de anotación por tercera vez en sus últimos dos juegos. Worthy tuvo tres recepciones para 35 yardas y realizó un barrido para 13 más. Kelce tuvo tres recepciones para un mejor equipo de 54 yardas. JuJu-Smith-Schuster atrapó tres pases y Brashard Smith tuvo cinco también.

De hecho, los Chiefs (4-3) tuvieron a nueve jugadores diferentes atrapando un pase contra Las Vegas.

"Acaban de ver lo que hemos estado viendo toda la temporada baja", dijo Worthy.

Fue un recordatorio de los días en que Mahomes estaba incendiando la liga, y Kelce estaba en su mejor momento. Cuando Tyreek Hill hacía que las defensas parecieran inútiles, y Kansas City comenzaba su ascenso a través de la jerarquía de la NFL.

Los Chiefs han ganado ahora cuatro de sus últimos cinco juegos. Han superado a sus dos últimos oponentes — los Lions y los Raiders — por un combinado de 61-17. Y están comenzando a mostrar su confianza en hacer otra carrera hacia el Super Bowl.

"Creo que ha habido momentos a lo largo de estos últimos años", dijo Mahomes, "pero creo que este es probablemente el más consistente que hemos visto que hemos podido acumular juegos juntos. Obviamente, nuestro récord aún no está donde queremos que esté, pero se puede ver desde la ofensiva, la defensa, hemos tenido momentos brillantes en esta temporada, y ahora parece que nos estamos uniendo como equipo. Eso es lo que quieres hacer, ser un equipo a medida que avanza la temporada, y seguir mejorando."



