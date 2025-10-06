Gana ´Bucs´ con gol de campo

Lavonte David interceptó a Sam Darnold con 58 segundos restantes y Chase McLaughlin pateó un gol de campo de 39 yardas cuando el tiempo expiró para darle a los Buccaneers de Tampa Bay una emocionante victoria 38-35 sobre los Seahawks de Seattle el domingo.

Baker Mayfield empató para los Bucs (4-1) al lanzar un pase de touchdown de 11 yardas a Sterling Shepard con 1:08 restante, y los Seahawks (3-2) tomaron el control con la oportunidad de avanzar para anotar el gol de campo de la victoria.

Después de una corta recepción de Cooper Kupp, Darnold fue interceptado mientras lanzaba mal plantado y hacia el centro del campo. Su pase se desvió en el casco del ala defensiva Logan Hall y cayó en las manos de David.

Tampa Bay tomó el control en la yarda 36 de Seattle, haciendo innecesarias más hazañas de Mayfield. Rachaad White corrió tres veces para 15 yardas para colocar a los Bucs bien dentro del rango de McLaughlin, Mayfield se arrodilló para agotar el tiempo, y McLaughlin lo terminó con su tercer gol de campo del día.

En un duelo entre mariscales de campo que tuvieron dificultades con los equipos que los reclutaron, luego pasaron una temporada juntos en Carolina antes de revivir sus carreras en otros lugares, Mayfield y Darnold se combinaron para lanzar 720 yardas con solo diez pases incompletos. Mayfield terminó 29 de 33 para 379 yardas y dos touchdowns, y Darnold fue 28 de 34 para 341 yardas, cuatro TDs y una intercepción costosa.







