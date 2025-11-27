Justin Fields cree tener el nivel para ser titular con los Jets NY

Justin Fields fue tomado por sorpresa la semana pasada, cuando se le envió a la banca quizás por lo que resta de esta temporada y tal vez durante lo que quede de su tiempo con los Jets de Nueva York.

El asediado quarterback dijo que, "por supuesto", cree que volverá a ser titular en la NFL, ya sea en Nueva York o en otro lugar. "Simplemente sé quién soy como persona, como jugador de fútbol americano, como trabajador incansable", afirmó Fields el miércoles, en su primer diálogo con la prensa desde que fue reemplazado por Tyrod Taylor. "Sé que tengo la mentalidad y la habilidad para lograrlo. Solo siento que necesito hacerlo de manera más consistente. Eso es lo que es. Estoy en esta posición ahora y todo lo que puedo hacer es seguir trabajando, seguir mejorando y enfocarme en ello".

¿Cuál es la situación actual de Justin Fields?

Su desempeño, por debajo del promedio, fue una razón importante por la que la ofensiva de pase de los Jets se ubicó en el último lugar de la NFL en yardas por encuentro durante gran parte de la temporada. Después de que Fields completó 15 de 26 pases para 116 yardas y un touchdown el 13 de noviembre, en una derrota ante los Patriots, el entrenador Aaron Glenn decidió que iba a hacer un cambio de mariscal de campo. "No, no lo anticipé en absoluto", expresó Fields.

En la temporada, Fields ha pasado para 1.259 yardas, un promedio de solo 140 yardas por partido, con siete touchdowns y una intercepción. Glenn dijo que necesitaba hacer lo mejor para el equipo y por eso había recurrido a Taylor. "¿Sabes?, puedes llamarlo como quieras, pero A.G. pensó que estaba justificado y él toma las decisiones aquí", comentó Fields. "Así que, como dije, todo lo que puedo hacer es enfocarme en mí mismo, enfocarme en mi equipo y mejorar cada día".

¿Qué implicaciones tiene su situación para los Jets?

Pero reconoció que le tomó un tiempo asimilar que ya no era el quarterback titular de los Jets. Fields, quien pasó tres temporadas en Chicago antes de jugar el año pasado en Pittsburgh, firmó un contrato de dos años y 40 millones de dólares con los Jets en marzo, que incluía 30 millones garantizados. Devengaría 20 millones la próxima temporada, incluidos diez millones garantizados, y su carga en el tope salarial será de 23 millones.

Los Jets, que tienen un récord de 2-9 y actualmente poseen la cuarta selección en el draft del próximo abril, casi con certeza buscarán un mariscal de campo que podría ser el futuro de la franquicia. También podrían traer a un veterano probado a través de la agencia libre. De cualquier manera, el estatus de Fields con Nueva York es incierto.