Derrota el campeón Filadelfia a Vaqueros

El campeón Filadelfia arrancó la defensa de su título con triunfo
  • Por: Agencia Reforma
  • 05 / Septiembre / 2025 -
Águilas cumplieron el pronóstico de favorito.

El campeón Filadelfia arrancó la defensa de su título con triunfo de 24-20 sobre los Dallas Cowboys, en el inicio de la NFL.

Las Águilas cumplieron el pronóstico de favorito ante un Vaqueros que no fue presa tan fácil, como se suponía iba a ser en este inicio de campaña.

El juego se detuvo en el tercer cuarto debido a tormenta eléctrica, pero se reanudó unos 45 minutos después.


