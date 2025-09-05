Derrota el campeón Filadelfia a Vaqueros

El campeón Filadelfia arrancó la defensa de su título con triunfo de 24-20 sobre los Dallas Cowboys, en el inicio de la NFL.

Las Águilas cumplieron el pronóstico de favorito ante un Vaqueros que no fue presa tan fácil, como se suponía iba a ser en este inicio de campaña.

El juego se detuvo en el tercer cuarto debido a tormenta eléctrica, pero se reanudó unos 45 minutos después.



