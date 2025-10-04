Tom Brady jugará en evento de NFL en Arabia Saudita por millones de dólares

El dinero de Arabia Saudita está tomando por asalto a toda la industria deportiva. Ya tienen presencia en futbol, Fórmula 1, boxeo, golf, y ahora van por el futbol americano. En marzo del año que viene, estrellas de la NFL participarán del 'Fanatics Flag Football Classics', donde leyendas como Tom Brady dirán presente con millones de dólares de por medio.

El Kingdom Riad Arena de Arabia Saudita verá a figuras actuales y del pasado como CeeDee Lamb, Saquon Barkley o Rob Gronkowski, entre otros, jugar un partido de flag football como primer acercamiento del futbol americano en el país asiático.

De acuerdo con el locutor estadounidense, Craig Carton, Brady recibirá 75 millones de dólares, aproximadamente mil 382 millones de pesos mexicanos.

"Arabia Saudita le pagará a Tom Brady 75 millones de dólares por jugar solamente un juego de flag football. Y para aquellos que piensan: ¡no puedo creer que Tom Brady y Saquon Barkley van a tomar ese sucio dinero!, tú también lo harías, y mi punto es que todos tenemos un precio", expresó Carton en su podcast.

A pesar de las críticas que gran parte de la prensa estadounidense señala por ser parte de la llegada del dinero saudí a la industria deportiva, el siete veces campeón del Super Bowl aseguró que "he tenido la suerte de jugar futbol americano en todo el mundo. Jugué en Alemania, en Reino Unido, en México y la afición de todas partes me transmitió energía y pasión por este deporte. Me emociona anunciar que salgo de mi retiro para jugar en el Fanatics Flag Football Classic que llevará el futbol americano a Medio Oriente".