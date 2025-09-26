La NFL confirma juego en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro

La NFL sigue con la conquista de Brasil.

La Liga anunció este viernes que en 2026 realizará un nuevo duelo de temporada regular en esas tierras, solamente que ahora será en Río de Janeiro, para jugar en el legendario Estadio de Maracaná.

El compromiso de la NFL es para jugar un mínimo de tres partidos de temporada regular durante los próximos cinco años en Río de Janeiro.

La NFL sabe que ese país tiene más de 36 millones de fanáticos.

"Basándonos en el éxito de los juegos en Sao Paulo, no podríamos estar más emocionados de jugar en una de las ciudades más emblemáticas del mundo, Río de Janeiro.

"Esperamos trabajar en estrecha colaboración con nuestros socios de la ciudad y el estado en Río junto con el histórico Estadio Maracaná para profundizar nuestros vínculos con las decenas de millones de fanáticos en Brasil y en toda América del Sur", apuntó el comisionado de la NFL, Roger Goodell".

Se sabe que la NFL seguirá anunciando más partidos internacionales en su plan de globalización.

México, específicamente la Ciudad de México, está en los planes para regresar a finales de 2026, esto después de que se realice la Copa del Mundo de la FIFA.

Los equipos no están confirmados, todavía se está checando ese tema, pero la visita está garantizada, reveló una fuente .

No se ha calendarizado duelos en los últimos años por el tema de la remodelación del Estadio Azteca.