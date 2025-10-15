Exige la NFL mucha atención a la calidad de campos internacionales

Nick Pappas puede enumerar los tipos de superficies de campo en los estadios internacionales de la misma manera que un quarterback puede llamar jugadas en la bolsa.

Césped híbrido de centeno en Croke Park en Dublín. Césped azul híbrido cosido en el Olympiastadion en Berlín. Césped híbrido de centeno cosido en el Santiago Bernabéu en Madrid. Estas tres son las nuevas ciudades anfitrionas esta temporada en el ajetreado calendario internacional de la NFL.

Como director de campos de la NFL, el trabajo de Pappas es asegurarse de que las superficies internacionales cumplan con los estándares de la liga. Pero expandir el fútbol americano alrededor del mundo presenta algunos desafíos.

"Nuestros deportistas son muy únicos en el hecho de que son más grandes, más fuertes y más rápidos que la mayoría de los deportistas", dijo Pappas.

Y cuando jugadores que pesan más de 300 libras plantan sus pies y se golpean entre sí durante tres horas un domingo, puede afectar una superficie destinada al fútbol.

"Por lo tanto, las necesidades de la superficie aumentan drásticamente en comparación con el fútbol, donde los jugadores se mueven en el espacio", comentó Pappas en una entrevista con The Associated Press. "El estilo de juego que practican es un poco menos exigente para el campo". Aquí hay más información sobre los campos internacionales:

Tipos de césped

La mayoría de los campos europeos utilizan césped de temporada fría, que es centeno o césped azul, o una mezcla de ambos, dijo Pappas. El césped Bermuda de temporada cálida se utiliza en la mayoría de los campos de césped natural de la NFL en Estados Unidos.

El césped Bermuda es más fuerte y proporciona más estabilidad.

"El centeno típico y el césped azul pueden ser un poco más desafiantes, por lo que terminamos confiando más en campos híbridos cuando vamos internacionalmente, y eso ya es típicamente lo que se está utilizando en esos lugares", expresó Pappas, quien comenzó a supervisar los campos internacionales en la temporada 2022.

Las versiones híbridas todavía son principalmente césped natural, pero reforzadas con fibras sintéticas que comprenden hasta el 7% de la superficie, explicó Pappas.

La superficie híbrida de "alfombra" del Croke Park se instaló tres semanas antes de que los Steelers de Pittsburgh Steelers vencieran 24-21 a los Vikings de Minnesota en el primer partido de temporada regular de la NFL en Irlanda.

El estadio de Wembley, donde los Jaguars de Jacksonville enfrentarán a los Rams de Los Ángeles el domingo, utiliza el mismo tipo de superficie.

En el Bernabéu, las fibras sintéticas están cosidas en el césped.

"Una máquina entra y coloca fibras a unas siete pulgadas de profundidad en el suelo, y esas fibras se extienden hasta el dosel del césped", explicó. "Como todos los sistemas híbridos, eso es lo que proporciona gran parte de la tracción y estabilización".

El estadio en Sao Paulo, Brasil, donde la NFL ha celebrado dos partidos, también utiliza un sistema cosido, agregó Pappas.







