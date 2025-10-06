Mark Sánchez iría a la cárcel

Mark Sánchez, el ex quateraback de la NFL, ahora enfrenta un cargo de delito grave por agresión debido a lo que las autoridades dijeron el lunes fue una pelea por una disputa de estacionamiento, además de los cargos menores que el analista de Fox Sports ya enfrentaba por el incidente del fin de semana en Indianápolis.

El fiscal del condado de Marion, Ryan Mears, anunció el nuevo cargo de agresión que involucra lesiones corporales graves, lo que conlleva una posible sentencia de uno a seis años de prisión, durante una conferencia de prensa con el jefe del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis, Chris Bailey. Mears dijo que la investigación está en curso y que se podrían presentar cargos adicionales.