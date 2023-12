Purdy o Jackson, el MVP de la NFL está en juego cuando los 49ers reciban a los Ravens

El quarterback de los Niners Brock Purdy llega como el favorito para llevarse el galardón en un increíble trayecto de la última selección del Draft 2022 a MVP 2023. Otra impresionante actuación en un duelo importante podría ser suficiente.

Pero acechando cerca está el QB de los Ravens Lamar Jackson, quien tiene la segunda mayor probabilidad de conseguir su segundo MVP, de acuerdo con FanDuel Sportsbook.

Y si cualquiera de los quarterbacks tiene un bajón, el corredor de los 49ers Christian McCaffrey es quinto de acuerdo con las apuestas.

"¿Quiéres meterme en problema con estos dos chicos?", bromeó el entrenador de los 49ers Kyle Shanahan cuando le preguntaron que eligiera al candidato de su equipo. "Es la única razón por la que no comentaría en ninguno de los dos, por que no quieren que se cancelen uno al otro. Pero si un jugador que no es quarterback va a ser MVP, no me explico como Christian McCaffrey no podría... Si va a un quarterback, entonces no tengo que hablar de Christian".