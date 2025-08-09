Es Brady inmortal

Una gigantesca estatua de Tom Brady -de más de 3.5 metros de altura- ya luce a las afueras del Gillette Stadium.

Los Patriots siguen enalteciendo al legendario quarterback, pues ayer develaron una estatua previo al juego de Pretemporada entre Nueva Inglaterra y Washington, en el cual los Patriotas apalearon 48-18 a los Commanders.

El ex jugador de 48 años, quien ganó seis Super Bowls con los Pats, acudió al homenaje y hasta hizo una que otra broma en referencia a los aficionados de los Jets de Nueva York.

Junto a Brady estuvieron Robert Kraft, propietario del equipo, y su hijo Jonathan.

“Esto me resulta abrumador. Me siento sumamente honrado, profundamente agradecido y, siendo sincero, un poco mayor. También estoy sorprendido, porque normalmente no se construyen estatuas hasta que uno es muy mayor, como Mike Vrabel y Tedy Bruschi”, expresó.

Brady recordó el dominio que tuvo contra Jets, pues terminó con marca de 31-8 incluidos duelos de Postemporada.

“Pero al final, esta estatua no es sólo para los aficionados de los Pats. También les dará a todos los fans de los Jets un lugar donde lanzar sus cervezas al salir del estadio cada año. Probablemente en el segundo cuarto. Quizás en el tercero”, añadió.

Brady en la estatua está con el puño en alto y en la otra mano sostiene el casco. Está de pie sobre una base hexagonal que representa los seis anillos que logró con New England.







