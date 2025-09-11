Empacadores, a demostrar que no es una casualidad

La Catedral del futbol americano atestiguó una de las victorias más contundentes en la Semana 1 y, ahora, los Packers de Green Bay recibirán en Lambeau Field a otro gran sinodal, como los Commanders de Washington, para demostrar que el triunfo sobre los Lions de Detroit no fue un accidente.

Aunque está en duda para esta noche, Micah Parsons marcó la diferencia desde su primera aparición con Green Bay. En 29 jugadas, forzó una intercepción y destacó con una captura a Jared Goff.

Para los Commanders, su viejo rival con los Cowboys de Dallas, es una verdadera pesadilla. En ocho juegos, tiene 10 capturas (cinco contra Jayden Daniels).

Y en los controles de los Packers, Jordan Love viene de lanzar 188 yardas, con dos pases de anotación. Tiene la expectativa de convertirse en un quarterback determinante, en su quinta temporada en la NFL, pero la defensa de Washington viene de anular a los Giants de Nueva York, otorgando sólo seis puntos.

El visitante no se queda atrás en ilusiones, potenciadas desde la llegada de Deebo Samuel, quien en su debut atrapó siete pases, para 77 yardas, y firmó una carrera de touchdown de 19.

Daniels viene de lanzar 233 yardas y un pase de anotación, pero la defensiva local buscará congelarlo, en la presentación del uniforme blanco, con el cual Green Bay busca trasladar las condiciones climáticas extremas al emparrillado.



