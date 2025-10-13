Empacadores superan intento de remontada de Flacco

Josh Jacobs corrió para dos touchdowns y los Packers de Green Bay resistieron el domingo para lograr una victoria de 27-18 en el debut de Joe Flacco con los Bengals de Cininnati.

Jacobs tuvo una carrera de touchdown de tres yardas en el segundo cuarto y abrió el cuarto anotando en una carrera de 14 yardas por el centro.

Jordan Love completó 19 de 26 pases para 259 yardas con una intercepción y un pase de touchdown de 19 yardas a Tucker Kraft.



