NFL: Partidos de la semana 15 y horarios de transmisión

La temporada regular de la NFL está llegando a su fin y los equipos siguen luchando por un lugar en playoffs. Algunos por tener un mejor sembrado, otros por evitar irse de vacaciones antes de tiempo. Este jueves, empieza la semana 15 y a continuación, te vamos a presentar los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver en vivo cada partido.

¿Cuándo se juegan los partidos de la NFL semana 15?

Dentro de los partidos más destacados está el cruce divisional entre Ravens y Bengals, el choque entre dos candidatos de la Americana como Bills y Patriots, así como el juego entre Packers y Broncos. En la Nacional, también destaca el partido entre Detroit y Los Ángeles Rams.

Detalles sobre la transmisión de la NFL en diciembre

-----¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA SEMANA 15 DE LA NFL?

Jueves 11 de diciembre

Atlanta Falcons vs Tampa Bay Buccaneers - a las 19:15 horas por FOX Sports

Domingo 14 de diciembre

Cleveland Browns vs Chicago Bears - a las 12:00 horas por NFL Game Pass

Baltimore Ravens vs Cincinnati Bengals - a las 12:00 horas por FOX Sports

Arizona Cardinals vs Houston Texans - a las 12:00 horas por NFL Game Pass

New York Jets vs Jacksonville Jaguars - a las 12:00 horas por NFL Game Pass

Los Ángeles Chargers vs Kansas City Chiefs - a las 12:00 horas por ViX

Buffalo Bills vs New England Patriots - a las 12:00 horas por FOX Sports

Washington Commanders vs New York Giants - a las 12:00 horas por NFL Game Pass

Las Vegas Raiders vs Philadelphia Eagles - a las 12:00 horas por NFL Game Pass

Green Bay Packers vs Denver Broncos - a las 15:25 horas por Canal Nueve

Detroit Lions vs Los Ángeles Rams - a las 15:25 horas por FOX Sports

New Orleans Saints vs Carolina Panthers - a las 15:25 horas por NFL Game Pass

Indianapolis Colts vs Seattle Seahawks - a las 15:25 horas por FOX Sports

Tennessee Titans vs San Francisco 49ers - a las 15:25 horas por NFL Game Pass

Minnesota Vikings vs Dallas Cowboys - a las 19:20 horas por ESPN y Disney+.

Lunes 15 de diciembre

Miami Dolphins vs Pittsburgh Steelers - a las 19:15 horas por ESPN y Disney+.