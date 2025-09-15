Deportes

NFL en México: Horarios y canales para seguir la Semana 3

No te pierdas ni un solo partido de la NFL en México con esta guía de transmisión en vivo
  • Por: El Universal
  • 15 / Septiembre / 2025 - 06:51 p.m.
La temporada 2025 de la NFL entrará en su tercera semana de acción y la oferta para televisión en México consta de ocho juegos. El jueves por la noche, los Dolphins visitarán a los Bills en el arranque de la jornada, y el primer duelo televisado en nuestro país.

Aún sin semanas de descanso hasta la quinta fecha, los 32 equipos de la liga verán acción. El 50 por ciento de juegos de la Semana 3 serán transmitidos por televisión — abierta o de paga — en México. Solo el duelo entre Raiders y Commanders será transmitido por una plataforma de streaming, además del Game Pass de la NFL.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO los juegos de la Semana 3 de la NFL en México?

Dolphins vs Bills

Fecha: Jueves 18 de septiembre

Hora: 18:15 horas (centro de México)

• Transmisión: Fox Sports, Amazon Prime y DAZN

Falcons vs Panthers

Fecha: Domingo 21 de septiembre

Hora: 11:00 horas (centro de México)

• Transmisión: DAZN

Packers vs Brows

Fecha: Domingo 21 de septiembre

Hora: 11:00 horas (centro de México)

• Transmisión: DAZN

Texans vs Jaguars

Fecha: Domingo 21 de septiembre

Hora: 11:00 horas (centro de México)

• Transmisión: DAZN

Bengals vs Vikings

Fecha: Domingo 21 de septiembre

Hora: 11:00 horas (centro de México)

• Transmisión: DAZN

Steelers vs Patriots

Fecha: Domingo 21 de septiembre

Hora: 11:00 horas (centro de México)

• Transmisión: Fox Sports y DAZN

Rams vs Eagles

Fecha: Domingo 21 de septiembre

Hora: 11:00 horas (centro de México)

• Transmisión: Fox Sports 2 y DAZN

Jets vs Buccaneers

Fecha: Domingo 21 de septiembre

Hora: 11:00 horas (centro de México)

• Transmisión: DAZN

Colts vs Titans

Fecha: Domingo 21 de septiembre

Hora: 11:00 horas (centro de México)

• Transmisión: DAZN

Raiders vs Commanders

Fecha: Domingo 21 de septiembre

Hora: 11:00 horas (centro de México)

• Transmisión: ViX Premium y DAZN

Broncos vs Chargers

Fecha: Domingo 21 de septiembre

Hora: 14:05 horas (centro de México)

• Transmisión: Fox Sports 2 y DAZN

Saints vs Seahawks

Fecha: Domingo 21 de septiembre

Hora: 14:05 horas (centro de México)

• Transmisión: DAZN

Cowboys vs Bears

Fecha: Domingo 21 de septiembre

Hora: 14:25 horas (centro de México)

• Transmisión: Canal 9, ViX Premium y DAZN

Cardinals vs 49ers

Fecha: Domingo 21 de septiembre

Hora: 14:25 horas (centro de México)

• Transmisión: Fox Sports y DAZN

Chiefs vs Giants

Fecha: Domingo 21 de septiembre

Hora: 18:20 horas (centro de México)

• Transmisión: ESPN, Disney+ Premium y DAZN

Lions vs Ravens

Fecha: Lunes 22 de septiembre

Hora: 18:15 horas (centro de México)

• Transmisión: ESPN, Disney+ Premium y DAZN

