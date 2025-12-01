¡Mantienen vivas sus esperanzas!

De´Von Achane corrió para 134 yardas y un touchdown, y los Dolphins de Miami ganaron su tercer partido al hilo, imponiéndose el domingo 21-17 ante los Saints de Nueva Orleans.

Los Dolphins (5-7) están detrás de Nueva Inglaterra England y Buffalo, que ocupan el primer lugar en el Este de la AFC Este, pero mantuvieron vivas sus escasas esperanzas de playoffs. Los Saints (2-10) han perdido seis de siete.

Los Saints perdúan 16-0 al medio tiempo, pero se acercaron a 19-17 con 1:17 restante gracias a un pase de touchdown de 15 yardas de Tyler Shough a Devaughn Vele.

Shough fue interceptado por Minkah Fitzpatrick en el intento de dos puntos, y el safety de los Dolphins lo devolvió a la zona de anotación opuesta para darle dos puntos a Miami.

El mariscal de campo novato tuvo otra oportunidad después de que los Saints recuperaron la patada corta subsiguiente de Charlie Smyth, un exjugador de fútbol gaélico de Irlanda del Norte que debutó en la temporada regular de la NFL. Pero la defensa de Miami detuvo a Shough en cuarta y uno en la yarda 36 de los Dolphins para terminar el juego.

Smyth conectó un gol de campo de 56 yardas para poner el marcador 19-11 con 6:08 restantes antes de que Shough casi completara la remontada. A pesar de una mala primera mitad que incluyó una intercepción y un balón suelto, Shough terminó con 239 yardas y dos touchdowns.

NFL / SEMANA 13 RESULTADOS DE AYER

49ers 26-8 Browns

Jaguares 25-3 Titanes

Texans 20-16 Potros

Santos 17-21 Dolfines

Halcones 24-27 Jets

Cardenales 17-20 Bucaneros

Rams 28-31 Panteras

Vikingos 0-26 H. Marinos

Bills 26-7 Acereros

Raiders 14-31 Cargadores

PARA HOY

Gigantes Vs Patriotas

7:15 PM