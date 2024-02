¿Taylor Swift se encontraba en el desfile de los Kansas City Chiefs?

Sin embargo, la cantante no estuvo por ningún lado al inicio del desfile. En cambio, Kelce estuvo con su madre Donna Kelce, considerada una súper estrella entre las madres de la NFL.

La inusual cálida temperatura de entre 15 y 20 grados centígrados llevó a que más gente asistiera. De acuerdo con cifras de las autoridades de la ciudad, alcanzaron el millón de asistentes.

"Me lo perdí el año pasado y dije 'No me lo perderé este año'", dijo un viejo aficionado de nombre Charles Smith Sr., quien viajó desde Sicklerville, Nueva Jersey.