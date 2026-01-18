Broncos vencen a Bills y avanzan por título de AFC

Los Denver Broncos derrotaron en tiempo extra por 33-30 a los Buffalo Bills en la Ronda Divisional y avanzaron a la final de la Conferencia Americana en la que jugará contra el ganador de la serie entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los sorpresivos Houston Texans.

Una polémica intercepción por parte del defensivo de los Broncos de Denver, Ja´Quan McMillian, abrió la puerta a los locales para llegar hasta territorio enemigo y ahí definir con la pierna del veterano Wil Lutz.

Por protocolo, la jugada fue revisada por los oficiales, sin embargo, en ninguna toma se mostró que el receptor de los Bills, Brandin Cooks, soltara el balón o el defensivo de los Broncos lo perdiera; fue hasta que cayeron al césped ambos elementos cuando McMillian aprovechó para arrebatarle de las manos el ovoide. Una jugada que, sin duda, dará de qué hablar.

Pese al buen regreso que tuvieron los Bills de Buffalo, Josh Allen firmó una de sus peores actuaciones en postemporada, con tres balones perdidos, dos de ellos interceptados y uno suelto.

Mientras que el mariscal de campo de los Denver Broncos, Bo Nix, registró 26 de 46 pases completos para 279 yardas y tres pases de anotación, siendo un factor más que determinante para el boleto que consiguieron los locales a la Final de Conferencia.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas para Sean Payton y los Broncos, ya que Bo Nix, sufrió una fractura de tobillo, por lo que su temporada terminó en el momento más importante de la temporada, así lo confirmó el entrenador de la franquicia en la conferencia de prensa postpartido.