Rinden homenaje a Demaryius Thomas

Los Broncos de Denver desvelaron el pilar de Demaryius Thomas en su plaza del Anillo de la Fama en una ceremonia fuera del Empower Field el domingo, honrando al fallecido receptor durante su celebración del equipo campeón del Super Bowl 50.

"Su sonrisa me ayudó a superar momentos muy difíciles", afirmó su madre, Katina Smith, quien rompió en llanto cuando se desveló el pilar de su hijo antes del partido de los Broncos contra los Giants de Nueva York.







