Defensiva de Vaqueros, la peor de la NFL

Los Cowboys de Dallas llegaron al partido del domingo contra los Panthers de Carolina clasificados en último lugar en la liga en defensiva y necesitaban un gran juego.

No mostraron signos de mejora.

Los Cowboys permitieron que los Panthers acumularan 410 yardas y 27 primeros intentos en una derrota de 30-27. No pudieron salir del campo en la última serie de Carolina, que consumió más de seis minutos del reloj y preparó el gol de campo de 33 yardas de Ryan Fitzgerald cuando el tiempo expiró.

"Hemos demostrado la capacidad de detener la carrera", dijo el entrenador de los Cowboys, Brian Schottenheimer. "Pero hay una consistencia que no está apareciendo. Tenemos que ser mejores. Y eso comienza conmigo y con el cuerpo técnico".

Para colmo de males, la derrota vino en gran parte de la mano de uno de los ex empleados del dueño del equipo, Jerry Jones: el descartado Rico Dowdle.

Dowdle pasó cinco temporadas con los Cowboys y corrió para más de 1.000 yardas en 2024, pero Jones decidió no volver a firmarlo.

Dowdle tuvo una actuación memorable en su carrera, acumulando 239 yardas desde la línea de golpeo, incluidas 183 yardas por tierra en 30 acarreos, mientras los Panthers dominaron a los Cowboys en la línea de golpeo a pesar de la ausencia de tres linieros ofensivos titulares debido a lesiones.

"Este es un juego donde tienes que ganar la línea de golpeo", dijo Schottenheimer. "Y no ganamos la línea de golpeo hoy. Es decepcionante. Tenemos que ser mejores".

Javonte Williams, el reemplazo de Dowdle, fue limitado a 29 yardas en 13 acarreos.

Bryce Young lanzó para 199 yardas y tres touchdowns y desmanteló la defensa de Dallas cuando lo necesitó, particularmente en la segunda mitad. El quarterback de tercer año completó tres de cuatro para 25 yardas en la última serie, incluyendo una finalización de siete yardas en cuarta y cuatro a Hunter Renfrow para mover las cadenas y llegar a la yarda 33 de Dallas.

Si los Cowboys hubieran detenido a los Panthers en esa jugada, habrían tomado el control alrededor de su propia yarda 40 con dos minutos por jugar.

Los Cowboys, que intercambiaron al élite cazamariscales Micah Parsons justo antes de la temporada tras no poder llegar a una extensión de contrato, lograron solo una captura de Young.

Y ahora han permitido al menos 30 puntos en cuatro de seis juegos.

"Es muy frustrante", dijo el liniero defensivo Kenny Clark. "Quieres detener la carrera y ponerlos en situaciones de pase. Cuando lo hicimos, pudimos detenerlos. Pero pudieron hacer grandes jugadas en primera y segunda oportunidad la mayor parte del día".

Clark dijo que los problemas son "un poco de todo", desde falta de comunicación hasta tacleadas falladas.

"Tenemos que jugar más físico, establecer los bordes y ser mejores en la línea de golpeo", dijo Clark.

Los Cowboys (2-3-1) esperaban ganar terreno en el Este de la NFC sobre los campeones defensores del Super Bowl, los Eagles de Filadelfia (4-2), que tropezaron el jueves por la noche y perdieron ante el corredor Cam Skattebo y los Giants de Nueva York, que están en último lugar.

La derrota ante los Panthers no ayuda.

"No hay nada que se nos haya escapado", dijo Clark. "Todavía estamos en el meollo de todo, así que solo tenemos que volver al trabajo, seguir responsabilizándonos mutuamente y sacar lo mejor de todos nuestros muchachos".

Schottenheimer sabe que si los Cowboys pueden mejorar un poco en defensiva, tienen una oportunidad, especialmente con la estrella receptor CeeDee Lamb que se espera regrese pronto de una lesión en el tobillo. Cuando Lamb regrese, los Cowboys esperan tener un dúo dominante de receptores junto con George Pickens, quien atrapó nueve pases para 186 yardas y un touchdown contra los Panthers.

Dak Prescott lanzó para 261 yardas y tres touchdowns a pesar de la ausencia de Prescott y KaVontae Turpin.

"Tenemos que jugar una defensa más complementaria", dijo Schottenheimer. "Al principio de la temporada, nos estaban lastimando lanzando el balón. En este juego, nos lastimaron corriendo. Casi el 75 al 80% de sus carreras, el tipo estaba a cuatro o cinco yardas antes de que tuviéramos contacto con ellos. Eso no es suficiente. Y lo sabemos. Y vamos a abordar eso".

Por ahora, los Cowboys están cargando con la pérdida de un juego que fácilmente podrían haber ganado después de liderar 24-20 al final del tercer cuarto.

"Ese vestuario está dolido. Yo estoy dolido", dijo Schottenheimer. "¿Por qué? Porque dejamos escapar una oportunidad de ganar. Y es frustrante como el infierno. No se señalan con el dedo. Se mira la película. Va a saltar de la película lo que necesitamos hacer".



