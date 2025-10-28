No dan señales de solución rápida

Un viaje a Denver parecía determinar cuán agresivos serían los Cowboys de Dallas antes de la fecha límite de intercambio de la próxima semana para un equipo que posiblemente estaba más cerca de la contienda de lo esperado después de deshacerse de su defensivo estrella Micah Parsons una semana antes del inicio de la temporada.

Un día desastroso en ofensiva y defensiva en una derrota por 44-24 ante los Broncos mostró que las reacciones inmediatas al intercambio de Parsons fueron las más precisas.

"No sé qué es realista", dijo perplejo el propietario y gerente general Jerry Jones después del juego. "¿Podría un mejor jugador —si no pagamos un precio demasiado alto para tener un mejor jugador en defensa para posiblemente ayudar? No estoy tratando de ser ingenioso, pero por eso lo buscarías, porque piensas que podrías ayudar a tu defensa.

"¿Estamos a un jugador de distancia en la defensiva? Creo que no", expresó Jones. "Creo que estamos más lejos de eso, pero lo que estamos más cerca de lo que parece, en mi mente, es ejecutar mejor en defensa".

La atención ha estado en la defensiva porque los Cowboys (3-4-1) han permitido al menos 37 puntos tres veces y acaban de aceptar al menos siete jugadas de 20 yardas o más por segunda vez.

La peor defensiva de la NFL no recibió mucha ayuda de lo que había sido la ofensiva número uno, con Dak Prescott terminando una racha de cuatro juegos sin una intercepción y viendo la mayor parte del último cuarto desde la banca porque el juego estaba fuera de alcance.

Dallas tiene un récord de 0-3 esta temporada cuando tiene la oportunidad de superar el .500, y ahora está mirando juegos consecutivos de lunes por la noche contra equipos que actualmente tienen un récord de 2-5. Arizona visita la próxima semana, y los Cowboys van a Las Vegas el 17 de noviembre, después de su descanso.

"En este momento, nuestra identidad es inestable, y eso no es algo de lo que esté orgulloso", dijo Prescott. "Nadie en ese vestuario debería estar orgulloso, en ningún lado del balón, ni los entrenadores. Nuestra identidad en este momento es inconsistente, y eso es inaceptable. Tenemos que encontrar una manera de ser consistentes, ya sea en casa o de gira, sin importar".

Lo que está funcionando

Los receptores CeeDee Lamb y George Pickens continúan prosperando en su nueva pareja. Ambos tuvieron siete recepciones para más de 70 yardas y tuvieron mucho que ver con las series ofensivas que mantuvieron a Dallas dentro del juego con marcador de 27-17 a mitad del tercer cuarto.

Necesita ayuda

Lesionada o no, la defensiva de Dallas simplemente no ha sido buena la mayor parte de la temporada. Pero las lesiones son un problema para los Cowboys en la secundaria.

Ambos safeties titulares están fuera, Malik Hooker con una lesión en el dedo del pie que lo ha dejado fuera un mes y Donovan Wilson con problemas en el codo y el hombro que finalmente lo obligaron a perderse un juego.

El suplente Juanyeh Thomas ha perdido dos juegos lidiando con migrañas, y el novato no reclutado Alijah Clark fue eliminado del juego contra los Broncos con una lesión en las costillas.

El esquinero estrella Trevon Diggs ha perdido dos juegos después de sufrir una conmoción cerebral en un accidente en casa, y perderá al menos tres más después de ser colocado en la reserva de lesionados.



