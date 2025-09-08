Chicago Bears vs Minnesota Vikings, duelo emocionante en la NFL

Luego de la emocionante jornada dominical de la NFL, este lunes en punto de las 6:15 de la tarde (Hora del Centro de México), se podrá disfrutar de este juego, que promete ser cerrado y con muchas emociones.

Los Vikings vendrán con la novedad de presentar a su nuevo quarterback titular, JJ McCarthy. El joven pasador, seleccionado en primera ronda en 2024, por fin tendrá su debut oficial en la liga después de pasar un año fuera por lesión.

Tendrá la presión de cargar con un equipo que se ha acostumbrado en las últimas campañas a disputar la postemporada. Ante la defensa de unos Bears que se quieren hacer notar en casa, el Soldier Field, en Chicago.

También hay que decir que está muy bien acompañado, pues tiene como principal arma ofensiva a Justin Jefferson, quien se ha consolidado como uno de los mejores receptores abiertos de la NFL.

Por otro lado, los Chicago Bears que ahora cuentan con una mente maestra a la ofensiva como lo es Ben Johnson, en su primera campaña como head coach.

Parece que el plan está claro: explotar al máximo el talento de Caleb Williams, selección número uno en el Draft de la campaña pasada. Confían en que esta dupla marque el inicio de una nueva época ganadora para la ciudad estadounidense.