¡Quieren más!

Santa Clara, California

El debate acerca de si la NFL ampliará otra vez la temporada regular parece resuelto. Ahora es cuestión de cuán pronto añadirá la liga un 18avo partido a su campaña.

El comisionado Roger Goodell ha hablado abiertamente de eso, el líder sindical Lloyd Howell dijo recientemente al diario The Washington Post que el gremio está dispuesto a hacer esto antes de que el contrato colectivo actual expire.

El convenio está vigente hasta la conclusión de la temporada de 2030.

Y los jugadores parecen resignados a lo inevitable, sin importar cómo se sientan en el aspecto personal.

"Quiero decir, siento que realmente no tenemos opción, para ser sincero", dijo Tyler Lockett, receptor veterano de los Seahawks de Seattle, quien, sin embargo, reconoció que preferiría otra semana de descanso en vez de disputar un partido más para dar a las cadenas televisivas más transmisiones con el desgaste que ello representa para los jugadores.

"Pienso que eso sería más justo, pero sabemos que difícilmente terminará así. Por lo tanto, creo que hay que aguantar los golpes y tener la capacidad de jugar".

La NFL ha deseado añadir más partidos desde hace años, junto con el incremento en las lucrativas transmisiones nacionales de TV. La liga incrementó el número de partidos de la campaña regular de 14 a 16 en 1978 y conservó esa cifra durante décadas.

Pero Goodell y los dueños de los equipos presionaron para añadir un 17mo partido en las negociaciones más recientes sobre el contrato colectivo, de cara a la temporada de 2021.

La ampliación no terminaría ahí. Goodell dijo en la primavera que un aumento a 18 encuentros sigue siendo prioritario, siempre y cuando pueda realizarse sin impactar significativamente la seguridad de los jugadores.

"Si me hubieran preguntado eso hace 10 años, probablemente me habría emocionado. Ahora no tanto, pero es lo que hay", dijo Davante Adams, receptor de los Raiders. "Eso es lo especial sobre el fútbol americano y por qué realmente quería jugar este deporte por encima del basquetbol. Es una sensación distinta, pues sabes que tiene un número limitado de oportunidades".

Añadir otro partido a la temporada incrementaría las oportunidades de transmisiones televisivas. Y podría llevar el Super Bowl al último fin de semana de febrero, el cual se prolonga por el feriado del Día de los Presidentes.

Así, tampoco sería necesario añadir una segunda semana de descanso ni mudar el comienzo de la temporada al fin de semana del Día del Trabajo (comienzos de septiembre), algo que la NFL ha evitado desde la temporada de 2000.

Aunque llevar el Super Bowl a un fin de semana alargado podría ser atractivo para muchos fanáticos que no tendrían que ir al trabajo al día siguiente, ello convertiría la campaña de la NFL en un maratón de siete meses entre la apertura de los campamentos de prácticas y el encuentro por el título.

"Siento que un par de personas van a sentirse como (Nikola) Jokic, listas para irse a casa", comentó Nate Hobbs, cornerback de los Raiders, en referencia al astro de la NBA, quien se quejó de la duración de aquella temporada de 2023 en que sus Nuggets de Denver se coronaron. "Pero no importa lo que haga falta, los verdaderos campeones van a surgir y la mentalidad fuerte sobrevive... Así que no importa en realidad. Si es el Día de los Presidentes y febrero, para todos será igual. Estoy aquí, así que hay que afrontar lo que sea. Sé que es en aras del espectáculo".

La NFL está recibiendo más de 113.000 millones de dólares en 11 años por los derechos televisivos. Se trata del paquete de transmisiones más valiosas.

De las 100 emisiones televisivas más vistas en 2023, 93 fueron partidos de la NFL, por encima de las 61 registradas en 2018.

Pero esos ingresos adicionales cobran una factura sobre el cuerpo de los jugadores.

"Los fanáticos, con todo derecho, no deberían saber todas las lesiones por las que pasamos, pero tampoco saben lo que representa jugar cada domingo", indicó Ryan Kelly, centro de los Colts y representante de los jugadores del equipo. "Pienso que simplemente son demasiados partidos".

En 2021, cuando la NFL añadió un 17mo partido, la liga retiró un encuentro de pretemporada. Goodell había dicho que ése sería el plan otra vez si la liga ampliaba alguna vez la campaña a 18 compromisos.

Pero ello genera preocupaciones de los entrenadores, quienes tendrían menos oportunidades de probar a los jugadores jóvenes o de fomentar su desarrollo. Además, difícilmente esta situación mitigaría las preocupaciones de los veteranos, muchos de los cuales de todos modos apenas juegan en la pretemporada.

"Se habla de quitar un partido de la pretemporada, lo que para mí no importa realmente porque juego como uno solo de esos partidos", dijo George Kittle, tight end de los 49ers. "Es lo mismo con la mayoría de los veteranos, así que eso no hace nada por nadie".

Kittle ha participado en 37 jugadas de la pretemporada en los últimos seis años.

Otras concesiones serían mucho más importantes para los jugadores, ya sea la semana extra de descanso, una ampliación del receso entre campañas o tal vez algo más importante: una tajada mayor de los ingresos.

Los jugadores aumentaron esa participación sobre los ingresos, de 47 a 48,5%, bajo el contrato colectivo más reciente, cuando la campaña se incrementó a 17 duelos.