Deja Micah Parsons a Dallas y firma con Empacadores

La novela Micah Parsons y Cowboys terminó.

Dallas aceptó hablar en las últimas horas con equipos para hacer un cambio por el defensivo, y al final llegaron a un acuerdo con los Packers.

El defensivo jugará ahora con Green Bay, con quienes llegará a un acuerdo por cuatro años y 188 millones de dólares.

De esa cantidad, un total de 136 millones serían garantizados, y lo convierten en el mejor jugador pagado que no es quarterback, con un salario anual promedio de 47 millones de billetes verdes.

Como parte del cambio de Parsons, los Cowboys reciben al DT Kenny Clark y dos selecciones de primera ronda.

Parsons tiene 26 años y suma 52.5 capturas de por vida.

Jerry Jones y el jugador no llegaron a un acuerdo en las últimas semanas, y el dueño de Cowboys no quería tener contacto con el agente del jugador, algo que parece molesto a Parsons.

"Cowboys Nation, al crecer en Harrisburg, Pensilvania, fui uno de los pocos niños de mi vecindario que animaba a los Dallas Cowboys. Casi todo el mundo apoyó a los Eagles, pero siempre creí en la estrella. Llevar el azul y el blanco en Penn State y luego llevar esos mismos colores a la NFL como un vaquero, era más que un sueño, era el destino. Desde el momento en que llegué a Dallas, me abrazaron a mí y a mi familia como si fuera tuyo. Hiciste que un niño de la costa este se sintiera como en casa en Texas", dijo Parsons en un comunicado.

"Este es un día triste, pero no amargo. Nunca olvidaré la alegría de la noche del Draft, la adrenalina de salir corriendo del túnel o la hermandad que compartí con mis compañeros de equipo, entrenadores y el personal que me preparaba para cada partido. Esos recuerdos son míos para siempre".



