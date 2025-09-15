El pateador Brandon Aubrey se ha convertido en alguien que marca diferencia para los Cowboys

ARLINGTON, Texas, EE.UU.

Los aficionados corearon el apellido de Brandon Aubrey mientras el pateador de los Cowboys de Dallas se preparaba para vencer a los Giants de Nueva York en tiempo extra, después de forzar el alargue con un gol de campo de 64 yardas en la última jugada del tiempo reglamentario.

"Eso es increíble", afirmó el quarterback Dak Prescott después de correr 14 yardas para poner a los Cowboys en lo que se consideraría un rango fácil para su potente pateador a 46 yardas. "Es un cerrador. Podríamos necesitar algo de música, su propia música especial para tocar, al igual que el cerrador".

Aubrey, firmado desde la USFL hace dos años, se ha convertido en uno de los jugadores que marcan diferencia y que cambian el rumbo de un juego en la NFL, un pateador que es casi automático desde 50 yardas y más allá y tiene el segundo gol de campo más largo en la historia de la liga, una yarda detrás del de 66 yardas de Justin Tucker.

En el caso de la salvaje victoria de los Cowboys por 40-37 en tiempo extra sobre los Giants el domingo, Prescott solo necesitaba avanzar su ofensiva 21 yardas desde la 33 de Dallas en los últimos 25 segundos del tiempo reglamentario para empatarlo. Probablemente los Cowboys ni siquiera necesitaban llegar tan lejos. El gol de campo del empate podría haber sido bueno en un rango de 70 yardas.

Ese número no es simplemente inventado. Los Cowboys consideraron dejar que Aubrey intentara desde 71 yardas al final de la primera mitad en el partido inaugural de la temporada pasada en Cleveland, decidiendo no hacerlo por preocupación sobre un posible regreso de los Browns. En ese caso, Aubrey habría estado entre los que intentarían taclear a un corredor.

Sin un error de gestión del reloj en los últimos segundos de la primera mitad contra Nueva York, Aubrey habría tenido la oportunidad de igualar el récord de Tucker.

Ese es el tipo de activo que los Cowboys, que visitan Chicago el domingo, consideran que deben proteger.

"Qué arma", comentó el entrenador Brian Schottenheimer después de su primera victoria como entrenador en jefe.

La precisión fue lo que destacó de Aubrey como novato de 28 años en 2023. Estableció un récord de la NFL al hacer los primeros 35 intentos de su carrera. La distancia es lo que importa ahora. Ha acertado 27 de 30 desde al menos 50 yardas, incluyendo dos de sus cuatro contra los Giants.

El día podría llegar cuando los Cowboys intenten un gol de campo sin cruzar la línea de la yarda 50.

"Es solo hablar conmigo mismo, hacer ejercicios de respiración", dijo Aubrey, un exjugador profesional de fútbol, sobre cómo se prepara para los intentos de gol de campo largos. "Solo recordándome a mí mismo que estoy hecho para este momento. Creo que soy el mejor pateador de la liga, así que no hay mejor lugar para estar. Diviértete".

Lo que funciona

La nueva combinación de receptores de CeeDee Lamb y George Pickens jugó un papel clave en un cuarto período que incluyó cinco touchdowns consecutivos que cambiaron el liderazgo. Uno fue el de seis yardas de Pickens con 52 segundos restantes.

Una semana después de dejar caer tres pases críticos en una derrota 24-20 ante el campeón defensor Filadelfia en el partido inaugural de la NFL, Lamb tuvo una espectacular atrapada en salto con defensores rodeándolo para convertir un tercer intento en una de las series que cambiaron el liderazgo.

Lo que necesita ayuda

Intercambiar a Micah Parsons a Green Bay una semana antes de que comenzara la temporada ha convertido la presión al mariscal de campo de una fortaleza en una debilidad. Russell Wilson lanzó para 450 yardas sin tener que preocuparse mucho por la presión. Los Cowboys tuvieron dos capturas, pero eso no compensó el tiempo que Wilson tuvo para completar siete pases de al menos 25 yardas.

Lesiones

El receptor y regresador de patadas KaVontae Turpin se lesionó el cuello al devolver una patada de salida, y el centro Cooper Beebe salió con una lesión en el tobillo. Hay una "buena posibilidad" de que Beebe sea colocado en la reserva de lesionados con designación para regresar. Bland podría estar fuera al menos una semana más.

Número clave

24 — La serie de Prescott hasta el gol de campo en tiempo extra de Aubrey fue su 24ta victoria en el último momento, lo que empata el récord de la franquicia de Tony Romo.

Próximos pasos