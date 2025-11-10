Cunningham anota 26 puntos y lidera a Pistons

Cade Cunningham anotó dos canastas decisivas en los momentos finales y terminó con 26 puntos, Jalen Duren sumó 21 unidades y 16 rebotes, y los Pistons de Detroit, líderes de la Conferencia Este, extendieron su racha de victorias a seis juegos con una victoria de 111-108 sobre los 76ers de Filadelfia el domingo por la noche.

Tyrese Maxey anotó 33 tantos para Filadelfia, que jugó sin Joel Embiid. Andre Drummond, quien inició en lugar de Embiid, tuvo 17 puntos y 12 rebotes para los 76ers. Los equipos se enfrentarán nuevamente el viernes en Detroit.

Embiid no jugó en el segundo de partidos consecutivos luego de anotar 29 puntos en la victoria de Filadelfia por 130-120 sobre Toronto el sábado por la noche. El pívot ha jugado en seis de diez juegos mientras continúa recuperándose de una cirugía en la rodilla izquierda realizada en la temporada baja. Está promediando 19,7 puntos y 5,5 rebotes en 23,3 minutos.

Detroit lideró por hasta cinco puntos en el último cuarto, pero estaba detrás 101-100 con 4:54 restantes después de un triple de Maxey.

Cunningham culminó una racha de 9-3 de Detroit con una clavada sobre Drummond y luego convirtió el tiro libre tras recibir una falta para dar a los Pistons una ventaja de 109-104 con 1:51 por jugar.

Después de cuatro puntos consecutivos de Maxey que acercaron a los 76ers a un punto, Cunningham encestó un tiro en suspensión desde justo frente a la línea de tiros libres con 16,9 segundos por jugar para poner a Detroit adelante por tres. Después de un tiempo muerto de los 76ers, Maxey logró lanzar un triple en el último segundo que no entró.







