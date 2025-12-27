¡Ganan o adiós!

Con el fin de la temporada regular en la NFL cada vez más cerca, la Semana 17 representa una oportunidad de oro para muchos equipos de asegurar su lugar en Playoffs o tomar el mejor sembrado y la localía rumbo al Super Bowl.

En el mítico Lambeau Field, los empacadores de Green Bay (9-5-1) reciben a unos Cuervos de Baltimore (7-8) obligados a ganar si no se quieren despedir de la temporada.

Sin embargo, ambos llegan con más dudas que certezas, incluso en la posición más importante. Por un lado, Lamar Jackson podría perderse el partido, al no ser parte de los entrenamientos previos por la contusión que sufrió en la espalda en su derrota con los Patriots y su lugar lo tomaría el suplente Tyler Huntley. Por el otro, Jordan Love no jugará y Malik Willis arrancará el trascendental duelo.

Los dirigidos por Matt LaFleur vienen de sufrir una dolorosa derrota ante los Bears, pero una victoria en casa los dejaría con posibilidades de tomar el segundo sembrado en la Conferencia Nacional; para Baltimore, el escenario es más radical. Está obligado a ganar los dos partidos que le quedan y esperar a que tropiecen los Steelers de Pittsburgh para tomar un boleto a Playoffs.

La jornada de este sábado empieza en el estadio SoFi, con el duelo entre los Chargers de Los Ángeles (11-4) y los Texans de Houston (10-5), otro choque con influencia en la fase final. Para los visitantes, es obligatorio ganar, si quieren asegurar su lugar como comodín en la postemporada, pero los californianos aún sueñan con definir el título del Oeste en la Conferencia Americana, en la última semana, contra los Broncos de Denver.



