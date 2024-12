Deportes universitarios de EU marcará el 2025 fin de la era del amateurismo

Por: Agencia AP

Diciembre 25, 2024 -

Cuando se cierre la última página de 2024, llegará el momento de decir adiós, de una vez por todas, al amateurismo en los deportes universitarios.

En teoría, el concepto sobrevivió obstinadamente a través de la noción pintoresca y ahora casi extinta de que los estudiantes-atletas jugaban sólo por orgullo, una beca y algo de dinero para comida.

En la práctica, los amateurs han estado desapareciendo durante años, constantemente seducidos por millones, ahora miles de millones de dólares, que han fluido hacia el deporte universitario, principalmente a través del fútbol americano y el baloncesto, tanto por medios legales como ilícitos.

En el próximo año, se espera que los últimos vestigios de los deportes universitarios amateur se extingan oficialmente, el último paso de un viaje que parecía inevitable desde 2021. Fue entonces cuando la Corte Suprema sentó las bases para pagar a los jugadores universitarios a cambio de promociones, en redes sociales, televisión, videojuegos o lo que sea, cuando se utilice el nombre, imagen o semejanza (NIL) del deportista.

Los cambios han llegado por oleadas hasta ahora, no siempre bien meditados, no siempre justos y no regulados por una sola entidad como la NCAA o el gobierno federal, sino por una colección de leyes estatales, junto con reglas en escuelas individuales y las ligas en las que juegan.

Pero el 7 de abril, el día en que se espera la aprobación final del histórico acuerdo de liquidación de 2.800 millones que sienta las bases para que los jugadores reciban dinero directamente de sus escuelas. Se convertirá así en la norma lo que una vez se consideró anatema para todo el concepto de deportes universitarios.

David Schnase, vicepresidente de asuntos académicos y de membresía de la NCAA, reconoció que mantener la esencia única de los deportes universitarios es un desafío en el panorama cambiante.

"Puedes usar la palabra ´profesional´, puedes usar la palabra ´amateur´, puedes adjuntar el calificativo que quieras, pero son sólo etiquetas", dijo Schnase. "Se trata mucho menos de etiquetas y más de experiencias y circunstancias. Las circunstancias son diferentes hoy que el año pasado y probablemente serán diferentes en el futuro previsible".

¿Se enriquecen los atletas con estos nuevos acuerdos?

Pocos estarían en contra de que los deportistas universitarios reciban algo a cambio de los miles de millones que ayudan a producir en ingresos de televisión y entradas, ventas de mercancías y otros conceptos.

Pero, ¿todos van a ganar dinero? ¿Realmente se están enriqueciendo los jugadores universitarios?

Versiones recientes de prensa sugieren que el quarterback Bryce Underwood, codiciado recluta, fue atraído por Michigan gracias a la financiación del fundador multimillonario de Oracle, Larry Ellison. A.J. Dybantsa, destacado recluta de baloncesto, se dirige a BYU, no precisamente una potencia, por unos 7 millones de dólares, según algunos reportes.

Sin embargo, por cada Underwood o Dybantsa, hay aún más Matthew Slukas y Beau Pribulas.

El agente de Sluka dijo que el joven aceptó jugar como quarterback en UNLV con la promesa de 100.000 y dejó el equipo tres partidos después de que los cheques nunca llegaron.

Pribula era el quarterback suplente en Penn State que ingresó abruptamente al portal de transferencias a principios de este mes, eligiendo la versión universitaria de la agencia libre en lugar de la oportunidad de jugar con los Nittany Lions en el playoff colegial.

No es el único que entra al portal con la esperanza de enriquecerse antes de que entren en vigor las nuevas regulaciones relacionadas con el acuerdo de la NCAA.