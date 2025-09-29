Empatan Vaqueros y los Empacadores

Brandon McManus acertó un gol de campo con un segundo por jugar en el tiempo extra para que Cowboys y Packers igualaran 40-40 en Dallas.

Impulsados por George Pickens, los Cowboys se habían recuperado de una diferencia de 11 puntos cerca del medio tiempo.

Sin embargo, Green Bay se fajó y McManus forzó la prórroga con un gol de campo a 43 segundos del final del tiempo regular.

Brandon Aubrey puso al frente a Dallas en el tiempo extra con su patada de 64 yardas, pero McManus no falló y con drama emparejó la pizarra.