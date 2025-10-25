Se perderá Diggs segundo juego con los Vaqueros

El esquinero de los Cowboys de Dallas Trevon Diggs se perderá su segundo partido desde que sufrió una conmoción cerebral por un accidente en casa.

Los Cowboys (3-3-1) descartaron a Diggs para la visita del domingo a Denver (5-2). Se perdió la victoria de la semana pasada por 44-22 sobre Washington.

Diggs sufrió el accidente en casa tres días antes de ese encuentro.

El entrenador Brian Schottenheimer dijo el viernes que Diggs aún estaba en el protocolo de conmociones cerebrales. Añadió que el equipo tenía más información sobre lo que sucedió en el domocilio del esquinero pero dejó a Diggs la decisión de revelar esos detalles.

Diggs, quien fue limitado a un total de 13 partidos en las dos temporadas anteriores debido a lesiones graves en la rodilla, no estaba en el vestuario el viernes, cuando estuvo abierto a los reporteros.

El vicepresidente ejecutivo de personal, Stephen Jones, dijo en su programa de radio el viernes que Diggs también estaba lidiando con problemas relacionados con lesiones anteriores. Schottenheimer y Jones dijeron que Diggs podría ingresar a la lista de lesionados. Se perderá al menos cuatro encuentros más si Dallas toma esa decisión.

Se consideraba que Digggs había avanzado en su recuperación cuando jugó en el partido inaugural después de otro receso en el que rehabilitó una lesión de rodilla, pero el cornerback elegido All-Pro en 2021 ha tenido dificultades en el esquema principalmente de zona del equipo bajo las órdenes del nuevo coordinador defensivo Matt Eberflus.

Los Cowboys pueden dejar en libertad a Diggs durante el próximo receso con un impacto mínimo en el tope salarial de la extensión contractual de cinco años y 97 millones de dólares que firmó hace dos temporadas. Diggs lideró la NFL con 11 intercepciones en su temporada estelar.

El safety Donovan Wilson estará fuera contra los Broncos debido a problemas de rodilla y hombro. Estuvo en el informe de lesiones la semana pasada pero jugó contra los Commanders. Wilson jugó los 17 partidos en dos de las tres temporadas anteriores.

El centro Cooper Beebe figura como cuestionable después de perderse cinco encuentros por una lesión en un pie.

El tackle izquierdo Tyler Guyton fue añadido al informe de lesiones esta semana con un problema en el glúteo y figura como cuestionable junto con el safety Juanyeh Thomas, quien ha estado lidiando con migrañas y no jugó contra los Commanders.