Terry McLaurin se convierte en uno de los receptores mejor pagados en la NFL con nuevo acuerdo

Los Commanders de Washington extendieron a Terry McLaurin por tres años y 96 millones de dólares, convirtiéndolo en uno de los receptores mejor pagados en la NFL.

El egresado de la Universidad Estatal de Ohio tendrá un sueldo anual de 32 millones de dólares bajo el nuevo acuerdo que firmó. El receptor de 29 años solo está por detrás de nombres de élite en la liga como Ja'Marr Chase (40.3 MDD) de los Bengals, Justin Jefferson (35 MDD) de los Vikings, CeeDee Lamb (34 MDD) de los Cowboys, D.K. Metcalf (33 MDD) y Garrett Wilson (32.5 MDD) de los Jets.

La firma finalizó la tensión entre el jugador y la organización que existía desde hace tiempo. En julio, McLaurin solicitó al equipo un cambio al no resolver el tema contractual, pero ambas partes lograron llegar a un acuerdo.

McLaurin suma cuatro temporadas consecutivas sin perderse un solo juego con los Commanders. La última vez que se ausentó de un partido fue en la campaña 2020. Desde su llegada a la NFL, el receptor acumula seis mil 379 yardas y 38 touchdowns.

Washington jugó la final de la Conferencia Nacional la campaña anterior, cayendo ante los Eagles de Filadelfia por marcador de 55-23 y en el segundo año de su mariscal de campo, Jayden Daniels, buscan llegar lejos, como en 2024.