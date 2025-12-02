McCollum y Middleton lideran a los Wizards

CJ McCollum anotó 28 puntos, incluyendo un triple con 14.4 segundos restantes que ayudó a los Wizards de Washington a superar el lunes por la noche 129-126 a los Bucks de Milwaukee.

¿Cómo ocurrió la victoria de los Wizards sobre los Bucks?

Los Wizards (3-16) han ganado dos de tres después de una racha de 14 derrotas consecutivas, y Milwaukee solo logró dividir en dos juegos contra Washington y Brooklyn, dos de los peores equipos de la NBA.

Detalles del partido entre Wizards y Bucks

El partido fue emocionante, con un final apretado donde el triple de McCollum resultó decisivo para asegurar la victoria de los Wizards.

Impacto de la victoria en la temporada de los Wizards

Esta victoria representa un respiro para los Wizards, quienes buscan mejorar su desempeño en la temporada tras una serie de resultados negativos.