Va Kansas City ante fantasma

Las alarmas están encendidas en el seno de los Chiefs tras arrancar 0-2 la campaña, algo que no les sucedía desde 2014.

Pero pánico parece que no hay, y más porque Kansas City confía en la mística que los ha llevado a convertirse en una franquicia de época, pues han estado en cinco de los últimos seis Super Bowls.

Chiefs confía en enderezar el camino, y hasta los sueños de volver al Super Domingo siguen intactos, pues entrarán a la Semana 3 como los sextos favoritos en los momios para coronarse, cuando iniciaron en el Top 3.

La esperanza de Kansas City es que ya hubo tres franquicias en toda la historia de la NFL que, con todo y el inicio de 0-2, lograron llegar hasta el Súper Tazón y levantar el trofeo Vince Lombardi.

Los Cowboys, en la campaña 1993, arrancaron 0-2 y terminaron con marca de 12-4 para lograr el bicampeonato, derrotando a 30-13 a Búfalo en el Super Bowl XXVIII.

Los segundos fueron los Patriots de Nueva Inglaterra, quienes concluyeron la campaña 2001 con récord de 11-5 y se coronaron venciendo 20-17 a los Rams en la edición XXXVI.

Los últimos que lo lograron fueron los Giants de 2007, quienes terminaron con marca de 10-6 y doblegaron 17-14 a los Pats, en el Super Domingo XLII.

Ahora, antes de pensar en sacar boleto para el Super Bowl LIX, en febrero próximo en Santa Clara, California, los Chiefs primero deben agarrar ritmo para luchar por un boleto de Playoffs.

Desde 1970, solamente 43 de 422 equipos han llegado a Postemporada después de arrancar una campaña 0-2, lo que significa que solo el 10.1 por ciento de los casos logra revertir el mal inicio.

2014 fue el último año en el que Chiefs había arrancado con 0-2. Terminaron 9-7 y no fueron a Playoffs.

58.8 por ciento de pases completos tiene Patrick Mahomes esta campaña, su peor porcentaje desde que llegó a la NFL.

28 Septiembre será cuando Chiefs reciban a los Ravens, uno de los favoritos de la AFC, un cierre de mes complicado.