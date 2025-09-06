Jefes, ´electrocutados´ en Brasil

Con 318 yardas por pase de Herbert por pase, tres touchdowns, sin intercepción, y además 36 yardas por tierra del quarterback -19 de ellas clave cuando restaban 2:14-, los Chargers derrotaron 27-21 a los Chiefs en duelo que se celebró en Sao Paulo, Brasil.

La última victoria de los Chargers sobre los Chiefs había sido el 26 de septiembre de 2021, cuando los vencieron 30-24 en el mismo Arrowhead.

"Es un gran equipo y los respetamos, les ganamos y lo hicimos", dijo Herbert. "Hice la jugada de correr y nos ayudó a sacar la victoria".

Patrick Mahomes, quien inició lento el partido, acabó con 258 yardas por aire, un pase de anotación, y 57 yardas por tierra, pero la magia no le alcanza al estelar de los Chiefs, pues ahora sí los angelinos les pusieron una freno y se quitaron la presión.

Mahomes perdió por segunda ocasión en su carrera un juego de Semana 1 en la NFL después de que los Detroit Lions le aguaran la fiesta en el 2023 en Arrowhead.

Es un triunfo que le ayuda mucho a Chargers para soñar que pueden por fin, después de muchos años, ganar su división. La lesión en el primer cuarto de Xavier Worthy le pesó a Chiefs, pues arrancó la campaña con varios receptores lesionados.

Se prevé que Xavier se haya dislocado el hombro derecho en una jugada donde chocó con su compañero Justin Herbert.

Para la Semana 2, los Chiefs recibirán a Filadelfia en la reedición del Super Bowl y los Chargers jugarán de visita en Las Vegas ante los Raiders.



