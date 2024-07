CeeDee Lamb no reporta al campamento de Vaqueros

CeeDee Lamb no se reportó al campamento de entrenamiento de los Cowboys mientras espera un nuevo contrato, informó a The Associated Press el miércoles una persona que tiene conocimiento de la decisión del receptor All-Pro.

La persona habló en condición de anonimato debido a que las discusiones de contrato son privadas.

Lamb se saltó también el minicampamento de junio de Dallas y que inició un día después de que Justin Jefferson de Minnesota acordó firmar el contrato más lucrativo para un jugador que no es quarterback en la historia de la NFL.

El receptor de los Vikings recibirá 110 millones de dólares garantizados por cuatro años y que le pagará 88 millones por adelantado. Este trato podría llegar a valer 140 millones.

Lamb y Jefferson fueron seleccionados en la primera ronda del 2020 y lo que significa que inician su último del acuerdo de novato.

El acuerdo anual en el contrato de Jefferson es de 35 millones de dólares, casi el doble de los 18 millones que le tendrían que pagar a Lamb tras su mejor temporada con un equipo que ha alcanzado los playoffs tres campañas seguidas.

A Lamb no le urge presentarse al campamento de entrenamiento debido a que no hay muchos cambios en la ofensiva en el segundo año del entrenador Mike McCarthy decidiendo las jugadas del quarterback Dak Prescott.

En el primer año del arreglo, Lamb tuvo máximos de carrera y lideró la liga con 135 atrapadas, 1.749 yardas y 12 touchdowns.

La ausencia de Lamb se parece a la situación de Ezekiel Elliott en el 2019. El dos veces campeón por tierra se perdió todo el campamento de entrenamiento cuando le quedaban dos años en su contrato de novato y anticipando que los Cowboys utilizarían la etiqueta de jugador franquicia.

Días antes del inicio de la temporada regular, Elliott firmó una extensión de 90 millones de dólares. Antes de la campaña 2023 fue dado de baja para reducir costos, pero regresó con el equipo tras pasar un año con Nueva Inglaterra.

Los Cowboys no esperaban que Lamb estuviera disponible con la 17ma selección del 2020. Dallas no titubeó para elegirlo y esto llevó a que Dallas canjeara al receptor Amari Cooper antes de la temporada 2022.