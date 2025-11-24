Lawrence lanza 3 pases de TD y Little anota el gol para triunfo de Jaguares

Lawrence lanza 3 pases de TD y Little anota el gol para triunfo de JaguaresCam Little anota un gol de campo de 52 yardas en tiempo extra.
Trevor Lawrence lanzó tres pases de touchdown, Cam Little pateó un gol de campo de 52 yardas en tiempo extra y los Jaguars de Jacksonville superaron una actuación llena de pérdidas de balón para vencer el domingo 27-24 a los Cardinals de Arizona.
Jacksonville tuvo el balón primero en el tiempo extra y, después de que una prometedora serie se detuviera, Little hizo su patada con 7:46 restantes. A principios de esta temporada, estableció un récord de la NFL con una patada de 68 yardas.
Arizona tuvo la oportunidad de empatar o ganar, pero el pase en cuarta oportunidad de Jacoby Brissett a Xavier Weaver quedó incompleto. Los Cardinals optaron por intentarlo en cuarta oportunidad en lugar de intentar un gol de campo de 60 yardas.
Jacksonville (7-4) ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos para mejorar su posición en la imagen de los playoffs de la AFC. Arizona (3-8) ha perdido ocho de sus últimos nueve encuentros.
Lawrence completó 18 de 30 pases para 256 yardas, ganando a pesar de una tarde llena de errores.
Brissett completó 33 de 49 pases para 317 yardas y un touchdown. Tiene un récord de 1-5 como titular de Arizona después de reemplazar a Kyler Murray, seleccionado dos veces para el Pro Bowl, quien está en la reserva de lesionados con una lesión en el pie.