¡No hubo sorpresa!

Los Dolphins pusieron resistencia y amenazaban con dar la sorpresa, pero Bills mantuvo esa paternidad que ya lleva un rato.

Búfalo no cometió errores y eso bastó para derrotar 31-21 a Miami, quienes sumaron ya 10 derrotas en fila en la casa de los Bills.

Josh Allen lanzó 213 yardas con tres touchdowns para dejar a los Bills invictos en la temporada en los primeros tres duelos, además de alargar esa hegemonía ante el acérrimo rival, a quienes han derrotado 14 de las últimos 15 duelos.

Miami dio pelea y estuvo a la par en el marcador, pero sus fallas los mataron y los dejaron con marca de 0-3, algo que pone en duda el trabajo del head coach Mike McDaniel.

Los Dolphins cometieron un castigo clave en el último cuarto, pegándole al pateador de despeje, y eso le abrió camino a los Bills para tomar ventaja, y más tarde Tua Tagovailoa fue interceptado cuando tocaban la puerta para el empate.

Tua se quedó con 146 yardas por aire, dos pases de anotación y una intercepción.

Bills en los segundos finales metieron un largo gol de campo para asegurar el triunfo, y así no le dieron chance a Miami de intentar un milagro de empatar.



