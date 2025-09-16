¡Dramático triunfo!

Baker Mayfield lideró una serie de 11 jugadas y 80 yardas culminada por una carrera de touchdown de dos yardas de Rachaad White con seis segundos restantes, y los Buccaneers de Tampa Bay se impusieron 20-19 a los Texans de Houston el lunes por la noche.

Mayfield lanzó para 215 yardas y dos touchdowns para los Bucs (2-0), y su carrera de 15 yardas en cuarta y diez mantuvo viva la serie ofensiva ganadora.

Los Texans (0-2) tomaron una ventaja de 19-14 con una acarreo de anotación de 25 yardas de Nick Chubb con 2:10 restantes. Houston intentó una conversión de dos puntos, pero C.J. Stroud fue capturado.

Con una desventaja de uno, los Texans lograron una rápida detención gracias a una captura de Will Anderson en tercera oportunidad. El novato Jaylin Noel devolvió el despeje 53 yardas para llevar a Houston dentro de la 30.

Dos jugadas después, Chubb se deslizó por la línea y se lanzó a la zona de anotación sin ser tocado para su primer touchdown con los Texans después de pasar sus primeras siete temporadas con los Browns.

Stroud lanzó para 207 yardas y un touchdown, pero no logró mover la ofensiva de manera efectiva durante gran parte de la segunda mitad.



