´Bucs´ tratan de volver al triunfo

La Semana 15 en la temporada de la NFL abre con el juego estelar entre los rivales del Sur en la Conferencia Nacional: Buccaneers de Tampa Bay (7-6) y Falcons de Atlanta (4-9), en el estadio Raymond James.

Los Bucs siguen en la lucha por su quinto título divisional, aunque actualmente están empatados con los Panthers de Carolina, con los que tienen dos juegos pendientes en la recta final de la temporada. Los dirigidos por Todd Bowles no están en su mejor momento, al tener solamente una victoria en los más recientes cuatro partidos, incluida la última derrota contra los Saints de Nueva Orleans.

Sin embargo, el triunfo de la Semana 1 en Atlanta lo usan como combustible para volver a imponerse a un debilitado rival. Esa vez, los Buccaneers limitaron a la estrella de los Falcons, Bijan Robinson, a sólo 24 yardas en 12 acarreos, aunque logró atrapar seis pases para 100 yardas y un touchdown.

La derrota contra los Seahawks, la semana pasada, puso el último clavo en el ataúd de los Falcons, que ya no tienen posibilidades de clasificar a la postemporada.